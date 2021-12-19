اليوم السابع
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"البيئة" تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من نشاط للرياح والأتربة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:18 م
"البيئة" تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من نشاط للرياح والأتربة عاصفة ترابية - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة فإنه من المنتظر خلال الفترة من يوم الأحد، وحتى نهاية غدا الإثنين، أن تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.
 
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، مناشدة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة، وفى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة أزمة التلوث . 
 
وتؤكد وزيرة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333 .
 
 

البيئة

الرياح والاتربة

تفاصيل الجو

الاحوال الجوية

تلوث الهواء

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