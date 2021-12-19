السيطرة على حريق نشب فى محل دواجن بقنا

قنا ـ صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في محل دواجن بمدينة أبوتشت شمال محافظة قنا، وتلقى اللواء مسعد، مدير أمن قنا، يفيد نشوب حريق في محل دواجن بمساحة 20 مترا بشارع في مدينة أبوتشت ملك عمرو أحمد فكرى جاد، 40 عاما.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتبين إصابة صاحب المحل بحالة اختناق وتم نقله للمستشفى، ونفوق بعض الطيور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وجاري معرفة أسباب الحريق.

وفى سياق آخر، كان قد انهار منزلان بشكل جزئي، أمس، دون وقوع إصابات بنجع جريو بمنطقة الحميدات وآخر بعزبة البوصة بقنا.

تلقى أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، إخطارا يفيد بانهيار جزئى لمنزل بنجع جريو بمنطقة الحميدات وآخر يفيد بسقوط جزئى لمنزل بعزبة البوصة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وعلى الفور كلف الإدارة الهندسية بالوحدة والمهندس المختص بعمل التقرير اللازم وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإدارة المتابعة بالوحدة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخلاء المنازل والإزالة الفورية تحسباً لوقوع أى حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين، وكلف رئاسة الأحياء برفع نواتج الإزالة وفتح الشوارع.