اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بورشة أخشاب بطوخ

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:39 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بورشة أخشاب بطوخ بعد السيطرة على الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بورشة نجارة بمنطقة زاوية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وانتجبت المعمل الجنائى لبيان أسباب نشوب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق بورشة نجارة بمنطقة زاوية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بورشة نجارة بمنطقة زاوية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، ملك المدعو "محمد ف ا ا"، مقيم بزاوية بلتان التابعة للوحدة المحلية ببلتان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

أثار الحريق على الأخشاب
أثار الحريق على الأخشاب

 

أثار الحريق
أثار الحريق

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 


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حريق ورشة نجارة

ورشة نجارة

زاوية بلتان

طوخ

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