الدنيا ضلمت فى إسكندرية.. منخفض جوى إعصاري يضرب المحافظة الآن

الإسكندرية جاكلين منير

تعرضت محافظة الاسكندرية لمنخفض جوى بدءا من اليوم حيث شهدت الاسكندرية، هطول أمطار رعدية غزيرة ، وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و 11 درجة فى الصغرى.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومى الأحد والاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومى الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، أن حالة الاضطراب الجوى يومى الأحد والإثنين، تضرب الإسكندرية، حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير ووجه العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخى اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيبها ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى أو على رقم 01201175175 محمول – واتس، أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى.

وطبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، كما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار، واعتبارا من فترة الظهيرة يبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث (70-80%) على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد.



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