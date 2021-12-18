الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمكتب أثاث بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بورشة للأثاث المكتبي، بمنطقة كفر الحارث بشلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بورشة للأثاث المكتبي، بمنطقة كفر الحارث بشلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت أعمال السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بورشة للأثاث المكتبي، بمنطقة كفر الحارث بشلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ملك "عادل إ إ ب"، وأتت النيران على كل الأثاث بالمكتب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.