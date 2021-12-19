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الحكومة تنفى عقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى بالابتدائية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:57 ص
الحكومة تنفى عقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى بالابتدائية عقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى بالابتدائية
كتبت ــ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن عقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن آلية التقييم للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي  في نظام التعليم الجديد، لا تتم من خلال عقد امتحانات تحريرية أو شهرية، بل تتم عن طريق قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، مع تسليم ولي الأمر تقريراً يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقي، مُناشدةً أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد أي مدرسة تخالف ضوابط التقييم في النظام الجديد للصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 
وفي سياق متصل، يتضمن التقرير الذي يتسلمه ولي الأمر عن أداء الطالب، ألوان التقييم والتي تتمثل في اللون الأحمر، الذي يعني أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، ويحتاج إلى الكثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر، واللون الأصفر "يلبي التوقعات أحياناً"، ويعني أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضاً من المهارات المستهدفة، إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية، واللون الأخضر "يلبي التوقعات"، ويعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، واللون الأزرق "يفوق التوقعات"، والذي يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.
 
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امتحانات تحريرية

التربية والتعليم

مجلس الوزراء

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