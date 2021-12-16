التعليم تعقد اختبارا لتلاميذ الخامس الابتدائى لقياس مهارات القراءة والحساب

محمود طه حسين

أكد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عقد امتحان على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، منتصف الأسبوع المقبل في بعض المحافظات، لتقييم وتحديد مستوي الطلاب في بعض المواد في مادتين اللغة العربية والرياضيات، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات ستكون عشوائية وتستهدف 345 مدرسة على مستوى الجمهورية فقط، وهذا لن يكون بدرجات، بل لمعرفة مستوى الطلاب فقط.



وأوضحت المركز القومى فى خطاب له تم إرساله للمديريات، أن هذه الاختبارات تستهدف معرفة المهارات المعرفية وقياس مستوي القراءة والكتابة والحساب التي وصل إليها طلاب الصف الخامس الابتدائي، قبل البدء في إعداد وتطوير المناهج الخاصة بهذا الصف، والوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، هو من يضع أسئلة هذه الامتحانات، والوقوف على نقاط القوة عند الطلاب لإثرائها، ونقاط الضعف لعلاجها، من خلال المناهج الجديدة.



وأوضح المركز أنه سيتم عقد تدريب للمعلمين في مقر المركز القومي للامتحانات، وتوجيهم بتطبيق التقييم، وتسليمهم مواد ومطبوعات التطبيق، والتأكيد عليهم بعدم فتح الأسئلة الخاصة بكل المدرسة إلا بمعرفة المطبقين المكلفين بالتطبيق والذين يتم اختيارهم وانتقاءهم بعناية شديدة في كل مدرسة، ويكون الأمر في سرية تامة، على محتوى أسئلة هذا الامتحان التقييمي، موضحا أن الامتحان سيكون عشوائيا، ولن يتم إعلان المدارس التي سيطبق فيها الاختبار، لأنه عبارة عن دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب، لا تستهدف تحضير ومذكره من الطلاب وقلق من جانب من أولياء الأمور.