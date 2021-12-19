"التحالف العربى": تدمير مسيّرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها بالسعودية

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أن "جماعة الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات"، مشيرا إلى أن "المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود".

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم، طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط .

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن أمس السبت تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد جماعة الحوثي خلال 24 ساعة.