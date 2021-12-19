اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:58 م
أكرم القصاص
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"التحالف العربى": تدمير مسيّرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها بالسعودية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:33 م
"التحالف العربى": تدمير مسيّرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها بالسعودية التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أن "جماعة الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات"، مشيرا إلى أن "المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود".

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم، طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط .

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن أمس السبت تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد جماعة الحوثي خلال 24 ساعة.

 


التحالف العربى

السعودية

مطار ابها

مأرب

خميس مشيط

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