اليوم السابع
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اعرف حجم الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى فى 7 خطوات من أين إلى أين؟

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:00 ص
اعرف حجم الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى فى 7 خطوات من أين إلى أين؟ حقل ظهر - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2020/2021، وتضمنت مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي: بلغ إجمالى الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 91.2 مليون طن مترى عام 2020/2021 مقابل 86.4 مليون طن مترى عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 5.6% بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري.

 

بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 325.3 ألف طن مترى عام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 111جنيه مقابل 276.9 ألف طن مترى عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.5%.

 

بلغت الكميات المنقولة باللوارى 22.5 مليون طن مترى عام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 65 جنيه مقابل 19.2 مليون طن مترى عام 2019/2020 بنسبة زيادة 17.2 %. بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز بواسطة خطوط انابيب البترول 59.8 مليون طن مترى عام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالى قدرها 532، 456، 184، 406 جنيه مقابل 59.1 مليون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 1.2%.

 

بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 8.6 مليون طن عام 2020/ 2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 98 جنيه مقابل 7.8 مليون طن متري عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5%. بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 66.7 مليار متر مكعب منها 62.1 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 93%، و4.6مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 7%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنيه لكل منهما جنيه عام 2020/2021 مقابل 61.2 مليار متر مكعب عام 2020/ 2019 بنسبة زيادة قدرها 9%. بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 2.7 مليار جنيه بينما بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 30.6 مليار جنيه عام 2020/2021


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