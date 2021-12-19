احذروا.. أجواء شديدة البرودة اليوم بسبب كتلة هوائية من أوروبا وثلوج بوسط سيناء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم وغدا أجواء شتوية شديدة البرودة على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 17 درجة والسواحل الشمالية 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا، وتصل درجات الحرارة لـ 2 درجة تحت الصفر ، مع وجود فرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

ويشهد اليوم الأحد، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

كما يشهد اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط".

وكذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.