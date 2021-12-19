الأرصاد: رياح جنوبية باردة بكافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية علي معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة.

وتصل سرعات الرياح الي 40 كم /س وترفقها هبات عالية السرعة تصل إلي 55 كم/س بحيث تعمل علي إثارة الرمال والأتربة تصل إلي حد العاصفة علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، تبدأ من المنطقة الغربية مرورا بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحرى وسيناء والسواحل الشمالية وعلي إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلا إلي القاهرة ومدن القناة وسيناء.