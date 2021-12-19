اليوم السابع
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إيداع محمود عزت قفص الاتهام قبل الحكم عليه بقضية "التخابر مع حماس"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:55 ص
إيداع محمود عزت قفص الاتهام قبل الحكم عليه بقضية "التخابر مع حماس" المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ــ تصوير خالد كامل

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أودع حرس محكمة مجمع محاكم طرة، محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، قفص الاتهام قبل الحكم عليه من الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى إعادة محاكمته بقضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

 

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

 


التخابر مع حماس

الجنايات

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محاكمة محمود عزت

إعادة محاكمة محمود عزت

جماعة الإخوان الإرهابية

حماعة الإخوان

حركة حماس

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