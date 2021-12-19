إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ببورسعيد ومركز العرب يستهدف 9500 طفل.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام مركز طب أسرة العرب فى نطاق حى العرب بمحافظة بورسعيد، لتفاصيل انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

ومن جانبه قال الدكتور تقى الدين محسن الديب، مدير مركز طب أسرة العرب، إن الحملة انطلقت صباح اليوم بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وسط حضور متوسط من الأهالى لتطعيم أبنائهم.

وأكد الدكتور تقى الدين محسن، أن المستهدف من الحملة فى المركز 9500 طفل من سن يوم إلى 5 سنوات، وتستمر الحملة على مدار 4 أيام وفى اليوم الخامس نقوم بتطعيم المتخلفين عن التطعيم فى أيامه الأربعة.

وأشار إلى أنه يوجد بالمركز 3 فرق ثابتة، بالإضافة إلى 13 فرقة متحركة بكافة المناطق لتغطية الحى بالكامل، موضحاً أن الإقبال متوسط نظرا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ولكن مع تحسن الطقس تزداد الأعداد.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، ودشن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وذلك بمركز طب الأسمرات 3 البنفسج، اليوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التطعيم من خلال الحملة القومية للأطفال فى جميع دور رياض الأطفال، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وفى السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذى يسبب إعاقة مدى الحياة.

وقال إن أنشطة وزارة الصحة فى مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات فى مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموى «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.



المحافظ خلال حواره مع ام طفله



تطعيم طفلة بالحملة



تطعيم طفلة بالمركز الطبي



محافظ بورسعيد خلال حواره مع الفرق الطبيه



