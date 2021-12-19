محافظ الجيزة: نستهدف تطعيم1.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من داخل مركز الرعاية الصحية بمدينة العمال بحى شمال الجيزة، حيث أكد أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكد المحافظ، جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية لاستقبال الحملة القومية لافتاً إلى أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفله فى الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة مشيراً إلى أن الحملة بدأت من اليوم وممتدة حتى يوم 22 من الشهر الجارى.

وشدد المحافظ، على أنه قد تم تخصيص 3935 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة سواء فى الشوارع الرئيسية و الجانبية والحضانات و الميادين بالأحياء والمراكز والمدن مؤكدا على المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف .

وخلال جولته داخل مركز الرعاية الصحية كلف المحافظ الاطقم الطبية بالتسهيل على المواطنين وإنجاز الاعداد المستهدفة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك فى المدة المعلنة لتطعيمهم او من خلال الفرق المتحركة والتى سوف تتنقل بالشوارع والميادين .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة أن التطعيم سيجرى من منزل إلى منزل وبالميادين والوحدات والمراكز الصحية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا كما سيتم نشر فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة، مشيرا إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ" نمط 2 مؤكداً على وضع خطة لتغطية كافه قطاعات المحافظة إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلا من وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة .