ألمانيا تضبط زوج وزوجة يتاجران فى الأسلحة لصالح اليمين المتطرف

كتبت: هناء أبو العز

قامت الشرطة الألمانية، بضبط شبكة لتجارة الأسلحة مكونة من زوج وزوجه ولهم ميول يمينية متطرفة، وأثناء تفتيش شقة الزوجين عثر المحققون على مئات الأسلحة ، بما في ذلك العديد من الأقواس ذات التقنية العالية، ويقوم خبراء الأسلحة من مكتب التحقيقات الجنائية بولاية راينلاند بفالتس بفحص المواد المكتشفة حاليًا.

وبحسب معلومات صحيفة شبيجل الألمانية، أصبح مكتب حماية الدستور على علم بالمرأة، حيث اعترفت في مواقع التواصل الاجتماعي بـ "مقاومة الجناح اليميني" ، وهي منظمة يمينية متطرفة دولية.

وكتبت بحسب المحققين أنها كانت فخورة بأنها "جندي صغير في المقاومة"، و في منشور آخر ، كانت متحمسة لفكرة "التضحية بالزعماء لإرضاء الآلهة" ، كما كان من المفترض أن يفعل السكان الأصليون.

كما قاما الزوجين اليمينيين المتطرفين بتربية كلاب لاستخدامها فى إرهاب من يريدون.