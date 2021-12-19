أكاديمية البحث العلمى تختار العلمين الجديدة لإقامة المسابقة الدولية للروبوتات

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم عن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة الدورة الأولى من المسابقة الدولية للروبوتات ARC، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأن الحدث يعد واحدا من أبرز الفعاليات الدولية التى ستعزز مكانة مصر السياحية بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها العلمية بين مصاف الدول فى مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وذكر بيان للأكاديمية اليوم، أنه من المنتظر أن يتحول الحدث الذى يعقد للمرة الأولى فى مصر، إلى قبلة سنوية لصناعة الروبوتات للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتضمن عدد من نهائيات المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى الزخم فى تبادل الخبرات العالمية فى مجال صناعة الروبوتات، وتحرص أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى هذا الحدث العالمى على تقديم المحتوى الفنى المناسب والخبرة اللازمة والأدوات التقنية التى من شأنها دعم التصنيع، بالإضافة إلى السير قدماً نحو ترسيخ مفاهيم صناعة الروبوتات فى المجتمع لتوفير البرامج التحفيزية اللازمة للخروج بأفضل نتائج، مثل فرص احتضان المشاريع الفائزة.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إنه تم الاختيار المتأنى لموقع مدينة العلمين الجديدة من حيث قربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، حيث تعد مدينة الجيل الرابع، مؤكداً أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتى على قمة أولويات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر للتنمية 2030 لربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع.

وأضاف صقر، أن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للنهوض بصناعة الروبوتات فى مصر وحشد وتجميع القدرات المصرية الشابة والمبتكرة فى هذا المجال، لافتا إلى أن استضافة الدورة الأولى من المسابقة الدولية للروبوتات ARC تعكس جدوى البرامج البحثية التى تتبناها الوزارة ممثلة فى الأكاديمية، وأن مخرجات تنفيذ هذه المسابقة سينتج عنها تطوير قدرات وبناء فرق بحثية وطنية وتحالفات تكنولوجية جديدة فى مجال صناعة الروبوتات ونشر أبحاث مشتركة وبراءات اختراع.

وتستهدف بطولة ARC تمهيد المستقبل لتمكين الاستفادة من تقنيات الروبوتات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث من المقرر أن تعزز الصناعة والابتكار فى هذا المجال وتوفر فرص الحفاظ على الحياة تحت الماء، وذلك عبر تحدى الغواصات الآلية ROV المختص ببناء روبوتات تعمل على اكتشاف كل ما هو جديد فى المحيطات، بالإضافة إلى روبوتات AUV ذاتية القيادة والتى تستهدف الوصول إلى نقاط محددة فى المحيطات، وأخيراً تحدى Sea Perch الذى يستخدم الغواصات الآلية لتعظيم جهود التنظيف وتعطيل الألغام فى البحار والمحيطات.

وتعمل البطولة أيضًا على تحسين الحياة فى البر والذى يعد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، من خلال مسابقة كاسحات الألغام التى تساعد فى إزالة الألغام لأغراض إنسانية، هذا بجانب الترفيه والمشاركة بهدف تنشيط السياحة من خلال عروض الروبوتات المقاتلة، وهو عرض قتالى للروبوتات الثقيلة بهدف نشر المعرفة بالروبوتات والتكنولوجيا بين غير التقنيين من خلال عرض ترفيهي.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة فى البطولة الدولية للروبوتات ARC متاحة لكافة المراحل الدراسية من طلاب المدارس والجامعات، كما إنها توفر فرص التسجيل بها من كافة الدول العربية.