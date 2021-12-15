تعرف على عوامل تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام

نهير عبد النبى

هشاشة العظام من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن تساعد الأدوية، والنظام الغذائي الصحي، وتمارين رفع الأثقال في منع خسارة العظام أو تقوية العظام الضعيفة بالفعل.

لا تظهر عادةً أي أعراض في المراحل المبكرة من انخفاض كثافة العظام، ولكن بمجرد ضعف العظام نتيجة الإصابة بهشاشة العظام، قد تظهر عليك المؤشرات والأعراض التالية:

-ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها

- قصر القامة بمرور الوقت

- انحناء الجسم

- سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع

تعتمد احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام جزئيًّا على مقدار الكتلة العظمية التي اكتسبتها عليها خلال فترة الشباب، حيث تتحكم العوامل الوراثية في ذروة كتلة العظام إلى حد ما، وتختلف أيضًا باختلاف كل مجموعة عرقية، فكلما اكتسبت كتلة عظمية أكثر، زادت كثافة العظام لديك، وانخفضت احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام مع تقدمكَ في العمر.

يوجد عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام، وتشمل العمر، والعرق، والخيارات الحياتية الصحية، والحالات الطبية والعلاجات.

تخرج بعض عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام عن نطاق سيطرتك، ومن ضمنها:

-الجنس، تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال.

-العمر، كلما تقدم العمر، زادت خطورة الإصابة بهشاشة العظام.

-التاريخ العائلي، إن إصابة أحد الوالدين أو الإخوة أو الأخوات بهشاشة العظام يعرضك لقدر أكبر من الخطورة.

-حجم هيكل الجسم، يعد الرجال والنساء أصحاب القوام الصغير أكثر عرضةً لهذه الخطورة، لأن كتلة العظام لديهم عادةً ما تكون أقل وتتناقص مع تقدمهم في العمر.