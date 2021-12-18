5 أخطاء ترتكبها في وجبة الإفطار تخفض مستويات الطاقة بالجسم

كتبت إيناس البنا

كان هناك الكثير من التركيز على الوجبة الأولى في اليوم، ويتفق معظم خبراء التغذية على أن تخطي وجبة الإفطار ليس خيارًا جيداً على الإطلاق، يمكنك الجمع بين الإفطار والغداء من خلال تناوله متأخرًا قليلاً ، ولكن عدم تناول وجبة الإفطار لن يعمل بشكل جيد مع مستويات الطاقة لديك.

ولكن إذا كنت تشعر بالجوع في غضون ساعتين من تناول وجبة الإفطار، أو تشعر بالانتفاخ ، فقد يكون الوقت قد حان لتبديل وجبتك الأولى في اليوم ، وفقًا لتقرير نشر في موقع Sun البريطانى.

6 أخطاء شائعة في الإفطار:



تناول الكثير من السكر:



تحقق من قائمة الإفطار، إذا كنت تأكل الكثير من السكر ، فمن الواضح أنك تزيد من خطر زيادة الوزن ، وقد ينتهي بك الأمر إلى ارتفاع وانخفاض مستوى السكر، لذا ينصح بقراءة الملصقات الغذائية الموجودة على عبوات الحبوب لاكتشاف أسوأ المخالفين، كما أن العديد من حبوب الإفطار السكرية منخفضة الألياف تقلل من شهيتك وتتركك تبحث عن الوجبات الخفيفة بعد ذلك بساعتين."

عدم الحصول على ما يكفي من البروتين أو الدهون:



تأكد من أنك لا تبخل على محتوى البروتين، لا تساعدك البروتينات في بناء العضلات فحسب ، بل قد تساعدك أيضًا في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة في وقت لاحق من اليوم، اختر خيارات أقل دهونًا تناسب قلبك ، مثل فول الصويا أو بذور اليقطين أو الفول السوداني أو الحمص أو الجبن أو الفول أو الكينوا أو اللوز أو الزبادي اليوناني ، حليبًا خالي الدسم يحتوي على أقل كمية من الدهون.

تناول مقليات دسمة:



القلي الدهني مليء بالدهون المشبعة والكثير من السعرات الحرارية ويجعلك تشعر بالخمول ، مما يجعلك عرضة لمشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان بسبب محتواها الثقيل من الملح ومحتويات الطعام المصنعة.

تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية

قد يعتمد البعض على تناول نظام غذائى على الفطور على القليل من الطعام المنخفض السعرات مثل طبق من بياض البيض فقط مع السبانخ أو اللبن قليل الدسم، تحتوي هذه الوجبة على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والألياف، ومن غير المحتمل أن يرضي ذوقك وسيجعلك تشعر بالجوع قريبًا جدًا ، وبالتالي عدم القدرة على التركيز على العمل أو الدراسة.

يمكن أن يؤدي هذا النهج أيضًا إلى نوبات من الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

تناول القهوة على معدة فارغة

يخدعك أن شرب القهوة سوف يشعرك بالشبع، لذلك لن تأكل لبضع ساعات، وهذا سيجعل طاقتك وجوعك خارج نطاق السيطرة بقية اليوم، ولكن من الأفضل أن تشرب كوبًا بعد أن تأكل شيئًا.