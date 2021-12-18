وصول 13 طبيبا من 4 جامعات مصرية لمستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات بالمجان

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل فى تخصص مخ وأعصاب الدكتور أحمد محمد صلاح .، والدكتور أحمد حازم عبد الستار، تخصص التخدير دكتور حلمى حافظ حلمى.

وتخصص جراحة أوعية دموية، الدكتور هانى عبد المولى محمد، وتخصص جراحة قلب وصدر، الدكتور نزار محمد حسنى، والدكتور عمرو السيد توفيق، وتخصص جراحة عامة، دكتور سامح محمد نجيب ، ودكتور محمد نجم عبد الغفار، تخصص عظام، دكتور احمد زين عبد الحى، وتخصص جراحة تجميل دكتور احمد محمد احمد، وتخصص كبد وجهاز هضمي، دكتور فاطمه عبدالقادر عطيه، تخصص اشعة دكتور يوسف محمد نعيم، وتخصص عيون دكتور محمد أحمد مصطفى.

ومقرر أن يقوم الفريق الطبي توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.