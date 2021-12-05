12طبيباً من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مستشفى العريش العام ، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة .

وضم الفريق الطبى 12 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وهم فى مجال جراحة مخ واعصاب كلا من دكتور محمد فتحى عادل ، ودكتور هانى زهران محمد ، والتخدير دكتور محمد على العرابى ، وجراحة اوعية دموية دكتوراحمد علاءالدين.

وتخصص جراحة قلب وصدر دكتور مصطفى عبد المحسن النويهي ، ودكتور إيهاب صبرى على ، والجراحة عامه دكتور تامر السعيد النعيمي ودكتور محمود عبده.ياسين ، وجراحة عظام دكتور عمرو احمد محمود، وفى تخصص انف واذن وحنجردكتورحاتم صلاح الدين، وجراحة وتجميل دكتورمحمد حامد عبد الرحيم ، وفى تخصص العيون دكتور خالد على عبد العال ، ويقوم الفريق الطبى بتقديم خدمات الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء ، انه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.





