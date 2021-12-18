وزير الرياضة و3 محافظين يزورون المنيا وإطلاق ماراثون للدراجات بالمحافظة

المنيا -حسن عبد الغفار

تستقبل محافظة المنيا، اليوم السبت 18 ديسمبر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسوف يكون فى استقباله وحضور محافظى أسيوط وبنى سويف والفيوم.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الشباب والمحافظين ماراثون للدراجات من أمام مبنى ديوان عام محافظة المنيا فى العاشرة صباحا ثم عقد لقاء مفتوح مع شباب البرلمان بمسرح المحافظة فى تمام الساعة 11 صباحا.

كما ستتضمن الزيارة تفقد المركز الإقليمى للتبرع بالدم مع عدد من الشباب المتطوعين ومركز شباب جبل الطير القبلية بمركز سمالوط ومركز شباب بنى مزار ونادى بنى مزار الرياضي، مركز شباب البهنسا ببنى مزار.