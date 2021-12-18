وزيرا دفاع أمريكا وألمانيا يناقشان سبل مواجهة نشاط روسيا في أوروبا الشرقية

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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته الألمانية الجديدة كريستينا لامبرخت، هاتفيا، التزامهما بالعمل معًا على مجموعة كاملة من التحديات، بما في ذلك مواجهة الإجراءات الروسية المزعزعة للاستقرار في أوروبا الشرقية.



وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت - بأن الوزيرين ناقشا الالتزام بالتدابير المشتركة إزاء النطاق الكامل للتحديات، بما فيها الرد على أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في أوروبا الشرقية وضمان وحدة حلف الناتو والحفاظ عل المسار الإيجابي للاستثمارات في قطاع الدفاع وتوسيع نطاق التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وجدد الوزيران التزامهما بتعاون دفاعي قوي بين الولايات المتحدة وألمانيا، على الصعيدين الثنائي وداخل حلف الناتو.



من جانبه، هنأ وزير الدفاع الأمريكي نظيرته بتوليها حقيبة وزارة الدفاع.