نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، والذي يُعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، كما عقد اجتماعا مع مسئولى الجهاز، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وتجول نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بمختلف مكونات المشروع، لتفقد أعمال إنشاء الوحدات السكنية، وأعمال تشطيب الوحداتالتى تم الانتهاء من تنفيذها، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، لعددٍ من العمارات بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيباتالداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينماتوغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.