مرسى علم تستقبل أولى الرحلات الهولندية لشركة transavia تقل 143 راكبًا

استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء اليوم السبت أولى رحلات السياحة الهولندية التابعة لشركة transavia على متنها 143 راكبا في عودة استئناف رحلات السياحة الهولندية عقب انقطاع دام لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

واستقبلت إدارة المطار الطائرة طبقا للبروتوكول الدولي ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع وتوزيع الهدايا والورود والشيكولاته على الركاب فى صالات الوصول وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 23 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح من عدة دول مختلفة بينها 11 رحلة من المطارات البولندية المختلفة.

وتبين من جداول الرحلات المقرر أن يستقبلها المطار اليوم السبت 3 رحلات تشيكية ورحلتين من هولندا ورحلتين من أوكرانيا، و3 رحلات من ألمانيا ورحلتين من إيطاليا، وذلك ضمن 74 رحلة طيران أسبوعية تصل من بداية اليوم للمطار.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث أن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات وكذلك رحلتين فى الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى 9 رحلات.