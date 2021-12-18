محافظ بورسعيد: منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تدشين منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وأوضح المحافظ، أن المركز يضم إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن المركز سيكون مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما سيتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية والتى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.