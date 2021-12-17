محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة إمتداد شارع كسرى بحى المناخ.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم عن استمرار أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة التى تتم بإمتداد شارع كسرى بدءا من شارع 23 ديسمبر حتى شارع عبد الهادى الحديدى، تحت إشراف مديرية النقل والطرق وبالتنسيق مع حى المناخ فى إطار الخطة الموسعة لرفع كفاءة وتطوير الطرق.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أعمال صب بلدورات الأرصفة بالجزر الوسطى بالشارع، وإزالة الإشغالات والمخالفات التى تعوق أعمال التطوير التى تتم بالشارع، كما ستجرى أعمال توسعة للشارع من الجانبين وإقامة بلدورات للأرصفة وتدعيم بلوعات للأمطار وتدبيش بالدقشوم تمهيدا لأعمال الرصف التى ستتم بالشارع.

وتأتى هذه الأعمال استكمالا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف التى تتم بنطاق حى المناخ، تماشيا مع كافة أعمال التطوير بأحياء بورسعيد.



جانب من تطوير الشارع