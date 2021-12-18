لماذا يوصي خبراء التغذية بتناول حليب البقر لمن يحاولون إنقاص الوزن؟

كتبت مروة هريدى

يعتقد الكثير منا أنه ينبغى التخلى عن تناول حليب البقر خوفًا من زيادة الوزن، ولكن هناك اعتقاد خاطئ بأن تناول حليب البقر يوميًا يمكن أن يكسبك المزيد من الكيلو جرامات، وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

هل يجب عليك تجنب تناول حليب البقر؟

الحليب هو المشروب الأكثر استهلاكًا فى معظم دول العالم، لأنه أسهل شكل من أشكال التغذية اليومية، ومع ذلك، مع زيادة الوعي الصحي، ينتهي الأمر بمعظم الناس إلى استبدال حليب البقر ببدائل نباتية أخرى للبقاء في صحة جيدة وتجنب زيادة الوزن، وهناك سبب آخر مهم وراء تخطي معظم الناس تناول الحليب ومنتجات الألبان هو وجود الدهون المشبعة.

هل من الجيد التخلص من الحليب فقط بسبب الدهون؟

مؤخرًا، يوصى خبراء الصحة والتغذية بأهمية إدراك الحليب في النظام الغذائي اليومي دون الإخلال بخطة إنقاص الوزن، وذلك لأن الحليب غني بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب12 وفيتامين د والريبوفلافين على سبيل المثال لا الحصر.

لماذا وكيف يمكن أن يساعد الحليب في إنقاص الوزن؟

يمكن أن يساعد تضمين الحليب في نظامك الغذائي اليومي في إنقاص الوزن عن طريق تسريع معدل التمثيل الغذائى، حيث وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) فإن 100 جرام من الحليب (3.25٪ دهون) تحتوي على 61 سعر حراري و113 مجم كالسيوم.

ويعتبر محتوى السعرات الحرارية في حليب البقر أعلى بالنسبة للحليب المعبأ، وذلك بسبب الإضافات والنكهات والمحليات التي تزيد من عدد السعرات الحرارية، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إدخال الحليب إلى نظامك الغذائي دون إعاقة أهدافك في إنقاص الوزن، فيمكنك محاولة تناوله كوجبة صحية عن طريق إضافة مكونات صحية وطازجة إليه.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة التوابل والأعشاب مثل الكركم وجوزة الطيب والقرفة والبابونج إلى الحليب بما يساعد على تحسين معدل التمثيل الغذائى بما يخدم خطة إنقاص الوزن بشكل فعال.

لماذا يجب التحكم فى الحصة المتناولة من الحليب؟

لعل المفتاح لفقدان الوزن عن طريق تضمين الحليب في النظام الغذائي هو التحكم في الحصة المتناولة، كما أن وجود التربتوفان وهو حمض أمينى، في الحليب يساعد في تحسين المناعة وتعزيز التمثيل الغذائي ويساعد في استرخاء الجهاز العصبي عن طريق تحفيز النوم.

ووفقًا للدراسات، فإن إضافة كميات كافية من الكالسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وأخيرًا، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فعليك الامتناع عن إضافة الحليب إلى نظامك الغذائي اليومي.



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