فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة تنظم احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

البحر الأحمر- عماد عرفة

نظم فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية معالي الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لفرع الغردقة وعميد كلية التربية والدكتور السعدي الغول عميد كلية الألسن ،والدكتور اشرف محمود عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي وأسامة عمارة وكيل كلية التربية بالغردقة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الشيخ الدكتور عبد الباسط عثمان مدير عام الدعوة بالبحر الأحمر ممثلا عن وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ صالح جمال سيد إمام وخطيب مديرية الأوقاف، والنائبة ايلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات الشعبية، أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كليات التربية والألسن والحاسبات.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري والاستماع لآيات الذكر الحكيم تلاها الشيخ صالح جمال سيد إمام وخطيب مديرية الأوقاف، ووجه محفوظ عبد الستار، رئيس فرع الجامعة بالغردقة تحيته لجميع الحضور، وأكد أن الهدف من الاحتفال بهذا اليوم هو الاعتزاز باللغة الأم واعتراف منا بعالميتها وأهميتها، فضلا عن إلقاء الضوء على المهددات التي تعترضها وتحاول هدمها ، لكنها ستظل باقية وصامدة فالله حفظها وكتب لها الخلود عندما جعلها لغة للقرآن.

وتحدث الشيخ عبد الباسط عثمان عن اللغة العربية وأهميتها ومكانتها التي تحظى بها بين اللغات، وشارك طلاب كلية التربية بقصائد من الشعر وتغنوا في حب اللغة العربية، وقدم طلاب كلية الألسن اسكتش عن أهمية إتقان اللغة عند الترجمة إلى العربية، و ذكروا آراء بعض المستشرقين في اللغة العربية ووصفهم لها وكيف أنهم تغزلوا في جمالها وسحر بيانها، وذكروا أمثلة في لغتنا العربية يتم تداولها بنفس المعنى في اللغة الإنجليزية، وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المشاركين وشكر الجميع على الحضور.