اليوم السابع
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ضبط مصنع جبن به 37 طنا غير صالح للاستهلاك الآدمى فى المنوفية

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:49 م
ضبط مصنع جبن به 37 طنا غير صالح للاستهلاك الآدمى فى المنوفية غلق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شن مركز ومدينة تلا فى محافظة المنوفية حملة مكبرة، لضبط السلع المجهولة المصدر وتم خلال الحملة ضبط مصنع جبنة يستخدم معجون حوائط وملح فاسد فى تصنيع الجبن، وذلك خلال حملة مكبرة ذلك بحضور هناء عقيلة رئيس المركز والمدينة وإسلام مبارك نائب رئيس المركز والمدينة ونائب شئون القرى ومدير الإدارة الصحية ومراقبة الأغذية والتموين، وتبين استخدام معجون حوائط وملح فاسد ومكسبات طعم وألبان مجهولة المصدر لإنتاج الجبن.

 

وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم ضبط 37 طن فى أكبر ضبطية لمصنع جبن غير صالح للاستهلاك الآدمى بقرى تلا.


محافظة المنوفية

مركز تلا

ضبط سلع مجهولة المصدر

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