"خدنا نسخة من المفتاح".. اعترافات سارقى شقة الوايلي

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهمون بسرقة أموال من داخل شقة قريب لهم، بعدما نجحوا في مغافلته والحصول على نسخة من مفتاح شقته، والتسلل لها وسرقتها في عدم وجوده، وتخلصهما من المفتاح بعد ارتكاب الجريمة، وانفاقهما جزء من المبالغ على أمورهم الشخصية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقه مبلغ مالى من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين – على صلة قرابة بالمجنى عليه - مقيمان بذات الدائرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.