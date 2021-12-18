حبس عاطل لسرقته محل لبيع الهواتف المحمولة فى المقطم

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس عاطل ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة محل لبيع الهواتف المحمولة فى المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مدير محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (40 هاتف محمول - مبلغ مالى ) من داخل المحل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة). وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات "مستـأجرة" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة المشار إليها ، كما عُثر بداخلها على (40 هاتف محمول "المستولى عليهم" – ماكينة طباعة "إسكنر" – مكواة بلاستيكية – 2 كارنية مزور لجهتين حكوميين – بطاقة رقم قومى "مزورة" – 2 قطعة حديدية "أجنة").

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بقيامه بتزوير الكارنيهات وبطاقة الرقم القومى المضبوطين بحوزته بإستخدام ماكينة الإسكنر والمكواة البلاستيكية لتسهيل نشاطه الإجرامى ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.