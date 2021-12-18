النظام الغذائى لمتلازمة تكيس المبايض: ما يجب تناوله وتجنبه للسيطرة على الحالة

كتبت مروة هريدى

متلازمة تكيس المبايض هي أحد أمراض نمط الحياة التي تصيب ما يقرب من 10 في المائة من النساء في سن الإنجاب، وتشمل الأعراض الأولية لاختلال التوازن الهرموني، اضطراب الدورة الشهرية، والتقلبات المزاجية الشديدة، ونمو شعر الوجه المفرط، ومشاكل الوزن، حيث يمكن أن يزيد الوزن بشكل كبير على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وجدول تدريبات منتظم أو يمكن أن ينخفض ​​بشكل كبير دون سبب واضح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ترتبط حالة متلازمة تكيس المبايض أيضًا بمقاومة الأنسولين، ما قد يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم والإصابة بمرض السكري، كما أنها تؤدي إلى العقم وقلة فرص الحمل، لذلك فمن المهم مكافحة هذا المرض بشكل صحيح.

ويعد التخطيط لنظام غذائي مناسب لمتلازمة تكيس المبايض أحد الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها للتخفيف من عواقب اضطراب نمط الحياة، نظرًا لعدم وجود نظام غذائي محدد يمكن أن يساعد كل امرأة تعاني من هذا المرض، فإننا نقدم لك خطة نظام غذائي صحي معمم يمكن أن يساعدك في مقاومة الأعراض.

أطعمة يجب تناولها إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض

البروتينات والدهون الجيدة

يمكن أن يساعدك استهلاك الكربوهيدرات والسكريات بكميات أقل على موازنة مستويات السكر في الدم، كما أن تضمين البروتين والألياف والدهون الصحية في نظامك الغذائي يساعد في إدارة مستويات السكر لديك.

سيؤدي تضمين الكربوهيدرات المعقدة بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة إلى إبطاء امتصاص الجلوكوز ومنع الانخفاضات الكبيرة والارتفاعات في نسبة السكر في الدم مما يزيد من إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية.

الألياف

يجب تناول كميات كافية من الخضار والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي ستخفف من مقاومة الأنسولين والالتهابات وإدارة صحة الأمعاء.

يجب أيضًا تضمين الأطعمة الأخرى المضادة للالتهابات، بما في ذلك الكركم والزنجبيل والثوم والريحان والفلفل الحار في نظامك الغذائي.

كما أن إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى نظامك الغذائي، مثل تناول اللوز والسلمون والسردين سيساعد أيضًا فى إدارة حالتك بشكل كبير.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض

غالبًا ما يقال إن الاستغناء عن منتجات الألبان أو الغلوتين تمامًا من نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض، ومع ذلك، لا يُنصح باستبعاد مجموعة غذائية كاملة من نظامك الغذائي، ولكن يمكن التقليل منها

يجب أيضًا إدارة مستوى السكر المضاف في طعامك بشكل صحيح حتى لا تحدث اختلالات، لذلك يُنصح بالاستغناء عن السكر الأبيض والمشروبات الغازية والحلويات والوجبات السريعة.



النظام الغذائى لتكيس المبايض