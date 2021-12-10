لو مصابة بمتلازمة تكيس المبايض.. 5 نصائح لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) هي حالة تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب قلة الإباضة الشهرية وزيادة مستويات الأندروجينات، غالبية النساء يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وهن أكثر عرضة من المتوسط للإصابة بمرض السكري، تجعل الاضطرابات الهرمونية المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين والالتهابات من الصعب على النساء إنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بنسبة 5 في المائة إلى زيادة مقاومة الأنسولين ، ومستويات الهرمونات ، ودورات الحيض ، والخصوبة ، والرفاهية العامة لدى نساء متلازمة تكيس المبايض. يجب التعامل مع هذه المتلازمة بحذر، حيث إن احتمال تشخيصهم بالقلق والاكتئاب يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن الأشخاص غير المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

يقطع النظام الغذائي الصحي شوطًا طويلاً في التأثير على أجسامنا ويمكن للنساء اللاتى تم تشخيص إصابتهن بمتلازمة تكيس المبايض الاستفادة من النظام الغذائي الصحي.

1.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات وتعزيز صحة الأمعاء، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة والبقوليات والعدس والبذور والفواكه والخضراوات، لأن الألياف تساعد في الشعور بالشبع بشكل أسرع، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على إنقاص الوزن.

2.

تناول البروتين الخالي من الدهون

يساعد البروتين في استقرار نسبة السكر في الدم ويعزز الشعور بالامتلاء بعد الأكل، كما أنه يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة ، وزيادة حرق السعرات الحرارية ، والسيطرة على هرمونات الجوع. تساعد زيادة استهلاك البروتين في إنقاص الوزن ، يُنصح بإدراج الأطعمة المغذية عالية البروتين مثل البيض واللوز والمأكولات البحرية في النظام الغذائي.

3.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على تقليل الالتهاب وإدارة مستويات الأنسولين، الفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات والحبوب الكاملة غنية بمضادات الأكسدة

4.

تجنب الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة

يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل السكر والأطعمة المصنعة وعبوات الطعام والأطعمة السريعة وعصائر فواكه القمح المكرر بجميع أنواعها والصودا والمشروبات الغازية والآيس كريم.

5.

تقليل استهلاك الألبان

يساعد الحد من استهلاك منتجات الألبان بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على إنقاص الوزن والتخفيف من بعض أعراض متلازمة تكيس المبايض الهرمونية، بالنسبة للعديد من النساء ، يؤدي تقليل استهلاك الألبان إلى تحسين صحة الأمعاء وتسهيل امتصاص العناصر الغذائية.