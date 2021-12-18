الملاريا تقتل 89 شخصا فى جنوب السودان.. اعرف التفاصيل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الصحة فى جنوب السودان عن مصرع 89 شخص جراء وباء الملاريا، وأضافت: "قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع شركائها الدوليين بإرسال فريق ميداني للتقصي حول ظهور مرض غريب في مقاطعة فانجاك بولاية جونقلي، وقد أوضحت تقارير الفريق الطبي أن الانتشار الوبائي للملاريا هو الذي تسبب في وفاة 89 شخصا خلال الشهر المنصرم".

وكانت أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة إلى جنوب السودان للتحقيق في طبيعة الوباء الغامض. وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها. وهناك سنكون قادرين على جمع عينات من المرضى، ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتا هو أن هناك 89 حالة وفاة".

وتلقت وزارة الصحة فى جنوب السودان في نوفمبر الماضي تقارير تتحدث عن وجود حالات وفاة بمرض غير معروف بين الأطفال والمسنين في مقاطعة فانجاك بولاية جونقلي، تضمنت أعراضه الحمى المرتفعة والإسهال والوهن والآلام في منطقة الصدر.

ولفتت الوزارة إلى أن الدمار الذي ألحقته الفيضانات بالمرافق الصحية هو الذي قاد لغياب الرعاية والعجز عن تقديم المساعدات الدوائية لمرضى الملاريا، وحذرت من تفاقم حالات المرض إذا لم تتم الاستجابة الفورية لتلك الكارثة الصحية.

وأدت الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد مؤخرا لتدمير حوالي 70 مرفقا صحيا في مناطق جونقلي، الوحدة، واراب، البحيرات وأعالي النيل.