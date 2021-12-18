المغرب: أكثر من 60 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 60 ألفًا و216 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا بلغ مليونين و284 ألفًا و830 شخصًا، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونًا و492 ألفًا و402 شخص حتى اليوم.

يذكرأن، أعلنت المغرب مجددا عن تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 23 ديسمبر بسبب كورونا، وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء ، رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء .

وذكرت وزارة الصحة، فى بيان لها ، أن هذه المواطنة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم علاجها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأضافت أن سلطات وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية المحلية والدولية، إلى جانب إحصاء مخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.