العاهل الأردنى يشارك فى فعالية تسليم جائزة مصباح السلام 2021 لـ أنطونيو جوتيريش

كتبت ريهام عبد الله

شارك الملك عبد الله، العاهل الأردنى، فى فعالية تسليم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جائزة مصباح السلام للعام 2021، عبر تقنية الاتصال المرئى.

وقال الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، على موقع "تويتر"، "جلالة الملك عبدالله الثاني يشارك، عبر تقنية الاتصال المرئى، بفعالية تسليم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جائزة مصباح السلام للعام 2021 التي عقدت بمدينة أسيزي في إيطاليا".



تدوينه حساب الديوان الملكى الأردنى

وحصل جوتيريش على الجائزة تقديراً لنشاطه السياسي الطويل في خدمة المصلحة العامة، وعمله الدؤوب في الوساطة السياسية، والتزامه العميق بالحوار لحل الصراعات الإقليمية والدولية، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى.

وألقى الملك عبد الله كلمة، عبر الاتصال المرئي، خلال الفعالية التي عقدت بمدينة أسيزي الإيطالية، ثمن فيها جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتكريس القيم المشتركة للسلام والعدل والرحمة والاحترام المتبادل، ولتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك حسب ما نشره موقع الديوان الملكى الهاشمى.

وأشاد، بدعم جوتيريش الثابت للحلول السياسية للنزاعات، بما فيها حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد نحو مستقبل من الأمن والسلام للجانبين.



العاهل الأردنى

ووصف العاهل الأردنى الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "يمثل صوتاً قوياً للالتزام بالقانون الدولي وحماية القدس والحفاظ على الأمن والوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها".

كما أشاد بالدور الذي يقوم به غوتيريس في دعم العمل العالمي المشترك لمجابهة القضايا الملحة كجائحة كورونا والعنف المتطرف وأزمة اللجوء والتغير المناخي.



الخبر على موقع الديوان الملكى الهاشمى

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن تكريمه بجائزة مصباح السلام هو تكريم لجميع كوادر الأمم المتحدة الذين يعملون من أجل السلام فى مختلف أنحاء العالم.

وثمن جوتيريش مساعي عاهل الأردن لتحقيق السلام، وجهوده في الدفع تجاه التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فى المنطقة والعالم.

وكان الملك عبد الله قد مُنح الجائزة قبل عامين خلال حفل أقيم بمدينة أسيزي الإيطالية، تقديراً لجهوده وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى جهود الأردن، بقيادة جلالته، في استضافة اللاجئين.

وتنظم الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في كاتدرائية فرنسيس الأسيزي فعاليات جائزة مصباح السلام التي تأسست عام 1981، والتي تُمنح لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم فى تعزيز السلام والعيش المشترك.