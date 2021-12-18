العاهل الأردنى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع قبرص

كتب محمد جمال

عقد العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى، مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد العاهل الأردني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- حرص الأردن على النهوض بالعلاقات مع قبرص، وأهمية البناء على مخرجات القمة الثلاثية الثالثة التي عقدت في أثينا شهر يوليو الماضي، وضمّت الأردن وقبرص واليونان.

وأعرب الملك عبدالله عن تقديره لجهود قبرص في مواجهة آثار التغير المناخي، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون الإقليمي والدولي بهذا الشأن.

وتناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد العاهل الاردني على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون التوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

وتم التأكيد، خلال المباحثات، على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى تعزيز جهود محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

ووُقعت على هامش الزيارة الملكية اتفاقيتان بين حكومتي الأردن وقبرص حول تجنب الازدواج الضريبي وتسليم المطلوبين، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإنمائي.