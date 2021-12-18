كتب محمد عبد العظيم

أكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن الإصابة بمتحور أوميكرون تمثل نحو 8.5% من حالات كورونا في البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت السلطات الفرنسية، أعلنت عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط، وأوضحت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية الجمعة أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله اليوم إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن، وأضاف كاستكس أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

قال جان كاستكس، إن متحور أوميكرون سيكون المسيطر فى بداية 2022، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال رئيس وزراء فرنسا، أن فرض قيود على القادمين من بريطانيا اعتبارا من الغد بسبب كورونا.