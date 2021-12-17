اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:34 م
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رئيس وزراء فرنسا: متحور أوميكرون سيكون المسيطر فى بداية 2022

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:34 م
رئيس وزراء فرنسا: متحور أوميكرون سيكون المسيطر فى بداية 2022 كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال جان كاستكس، رئيس وزراء فرنسا، إن متحور أوميكرون سيكون المسيطر فى بداية 2022، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال رئيس وزراء فرنسا، أن فرض قيود على القادمين من بريطانيا اعتبارا من الغد بسبب كورونا.

 

وفى وقت سابق قررت فرنسا منع دخول السائحين البريطانيين إلى أراضيها اعتبارا من السبت، وسط مخاوف بشأن ارتفاع حالات متحور أوميكرون من فيروس كورونا (كوفيد-19) فى المملكة المتحدة.

 

وتحظر فرنسا السفر من وإلى المملكة المتحدة دون "أسباب مقنعة" -لا تشمل السفر أو العمل- اعتبارا من صباح السبت، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

 

ووفقا للصحيفة، سيتم إعفاء المواطنين الفرنسيين وأزواجهم/زوجاتهم من القواعد الجديدة.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، أن بلاده بصدد تشديد شروط دخول الوافدين من المملكة المتحدة، فى مسعى للحد من انتشار متحور "أوميكرون".


فرنسا

اوميكرون

إصابات

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