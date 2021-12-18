الشباب والرياضة بشمال سيناء تسير قافلة أنشطة لحى الكرامة بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، قافلة نشاط رياضى منوع استهدفت سكان حى الكرامة شرق مدينة العريش.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان، أن القافلة بدأت نشاطها برئاسة كليب راشد مصبح مدير عام المديرية، وبحضور أحمد عبد العال، ومحمد حسين مندوبا وزارة الشباب والرياضة، ونفذتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ضمن أنشطة القوافل الرياضية للقري الأكثر احتياجا في مدينة العريش، وتضمنت الفعاليات انشطة كرة قدم وكرة طائرة وتوزيع الهدايا .

وقال كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن هذه القوافل تستهدف الوصول لكافة المناطق ومساعدة الشباب فى ممارسة كافة الأنشطة الرياضية، وتشجيعهم بتقديم الجوائز والهدايا واكتشاف الموهوبين من بينهم.

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تفقد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وإيهاب حسن عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضة لشؤون المحافظات الحدودية، مراكز الشباب بإدارة شباب الشيخ زويد والمنشآت الرياضية بالعريش، وتم متابعة الأعمال الاستثمارية بمراكز الشباب والأندية التي بها إنشاءات بالمحافظة في إطار حرص الوزارة بزيادة الاستثمارات بشمال سيناء لخدمة شباب المحافظة.