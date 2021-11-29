اجتياز 25 شابا دورة فن إنقاذ الغرقى على الشواطئ وحمامات السباحة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

اجتاز 25 شابا بشمال سيناء دورة للتدريب على فن إنقاذ الغرقى على الشواطئ وحمامات السباحة، نظمتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تحت إشراف الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية "مصر بلا غرقى"، وخلالها تم تعليمهم مهارات السباحة وإنقاذ الغرقى .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المبادرة شارك فيها 50 شاب وفتاة، تم عمل اختبارات لهم، صعد من بينهم 25 بينهم 24 شابا و فتاة واحدة حصل جميعهم على الدورة التدريبية.

وأشار إلى أن الدورة عبارة عن محاضرات نظرية وعملية بحمام السباحة فى حمام السباحة الأوليمبى باستاد العريش الرياضي، وعلى شاطئ مدينة البحر بساحل العريش، واستهدفت الدورة التدريبية تأهيل الشباب لتولى مهام الإنقاذ البحرى للغرقى على الشواطئ وحمامات السباحة، وتمت بتوجيه من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتوعية، تحت إشراف الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ .

وقال محمود الشريف مدير خدمات الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الدورة شهدت إقبال من الشباب، ومشاركة من كلية التربية الرياضية بجامعة العريش، وكان من أبرز نتائجها تخرج أول سيناوية تعمل منقذة بحرية، وهى "سميره وائل عبد الرازق"، وحصلت المتدربين بعد اجتيازهم الدورة على شهادة إنقاذ من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ .



اثناء السباحة



السباحة الفائزة