السيطرة على حريق أعلى سطح منزلين بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بسطح منزلين بناحية قرية البورة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم منع انتشار النيران ووصولها إلى المنازل المجاورة ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم لمستشفى برديس لتلقى العلاج وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقكاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية بعد الدفع بسيارة إطفاء ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص وإحترق متحتويات أسطح المنزلين بالكامل.

وبالفحص تبينمن خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بسطح منزلين بقرية البورة دائرة مركز البلينا وتم الدفع بطاقم من قوات الحماية المدنية والسيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة د . م أ 27 سنة ربة منزل وش . م . ح 7 سنوات وح . م . ح 4 سنوات بحالات إختناق وتم نقلهم لمستشفى برديس بالبلينا وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتمت عملية التبريد لمكان الحريق والتأكد من عدم انتشارة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامةالتى تولت التحقيق.