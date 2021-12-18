السفير الكورى ينشر فيديو لشقيقته وهى تعزف أغنية 3 دقات ويؤكد: تحب مصر مثلى

كتبت ـ رباب فتحى

نشر السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة، هونج جين ووك، على حسابه على موقع "تويتر" فيديو لشقيقته وهى تعزف موسيقى أغنية 3 دقات على البيانو.

وكتب السفير، "شقيقتى تعزف أغنية 3 دقات على البيانو للتعبير عن شكرها لردود الأفعال الطيبة على موسيقاها. نأمل في تشجيعكم المستمر." وقال السفير إن شقيقته تحب مصر مثله.

وأشاد المعلقون بأداء شقيقة السفير، وكتب أحدهم أن الأسرة بكاملها فنية، حيث عزف السفير فى أكثر من مناسبة نفس الأغنية ولكن على آلة الساكسفون.

وأعرب السفير هونج عن سعادته بعزف الأغاني المصرية، مشيراً إلى أن أغنية ثلاث دقات أصبحت بالفعل معروفة للعديد من الكورية بعد أن غناها فريق الكي بوب الكوري "بي آي جي".

وقال السفير الكوري، إنه يسعد دوماً بالتعبير عن حبه لمصر من خلال عزف الأغاني المصرية، وأضاف أنه كما يقول المثل المصري القديم "من يفهم الموسيقى يفهم العالم" فإنه يأمل أن تسهم جهوده في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

وأشار فى تصريحات سابقة إلى أنه رغم المسافة الجغرافية الهائلة بين مصر وكوريا الجنوبية، إلا أن التبادل الثقافي بين البلدين يشهد زخماً كبيراً، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.