الحلبسة مولعة والبليلة تدفي البردان.. إخوات قرروا يعملوا عربية فى شوارع المنصورة فأصبحت فروعا

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، عرض خلاله قصة كفاح ثلاثة شباب أرادوا النجاح ، فاهتدوا لافتتاح مشروع عربة متنقلة لبيع حمص الشام والبليلة بالمكسرات، وفي غضون خمس سنوات استطاعوا أن يحققوا شهرة واسعة بأناقتهم ومنتجاتهم الشهية.

وقال أحمد رمضان مؤسس المشروع والبالغ من العمر 38 عاما، لـ"اليوم السابع"، إنه تحدى إعاقته الحركية منذ الطفولة بالعمل والكفاح، معتمدا على ذاته وإرادته القوية، حيث عمل بائعا للفاكهة والخضروات ثم اتجه لبيع الأدوات المنزلية، وباع عسل وطحينة، حتى قرر استكمال مسيرة الكفاح بافتتاح مشروع خاص يجمعه بأخواته وأقاربه، يستطيع من خلاله توفير حياة كريمة لأسرته وأبنائه، وفي غضون خمس سنوات نجح في افتتاح أكثر من فرع للمشروع في أنحاء مدينة المنصورة.

وأضاف أنه أراد التميز والاختلاف بتقديم البليلة بالمكسرات والفواكه وصوص الشوكولاتة بجانب تقديم حمص الشام بتتبيلة خاصة بهم، كما اختار تصميما مميزا للعربة ذا طابع عربي وشعبي أصيل يتناسب مع طبيعة المنتج الذي يقدمونه، واختار زيا موحدا مميزا بقبعة، حتى يصنع لمشروعه هويته الخاصة بأسعار رمزية تبدأ من 10 جنيهات لحمص الشام و25 جنيها لطبق البليلة بالمكسرات.