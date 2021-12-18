اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 12:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الحلبسة مولعة والبليلة تدفي البردان.. إخوات قرروا يعملوا عربية فى شوارع المنصورة فأصبحت فروعا

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:26 ص
الحلبسة مولعة والبليلة تدفي البردان.. إخوات قرروا يعملوا عربية فى شوارع المنصورة فأصبحت فروعا حمص الشام
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، عرض خلاله قصة كفاح ثلاثة شباب أرادوا النجاح ، فاهتدوا لافتتاح مشروع عربة متنقلة لبيع حمص الشام والبليلة بالمكسرات، وفي غضون خمس سنوات استطاعوا أن يحققوا شهرة واسعة بأناقتهم ومنتجاتهم الشهية.
 
 
وقال أحمد رمضان مؤسس المشروع والبالغ من العمر 38 عاما، لـ"اليوم السابع"، إنه تحدى إعاقته الحركية منذ الطفولة بالعمل والكفاح، معتمدا على ذاته وإرادته القوية، حيث عمل بائعا للفاكهة والخضروات ثم اتجه لبيع الأدوات المنزلية، وباع عسل وطحينة، حتى قرر استكمال مسيرة الكفاح بافتتاح مشروع خاص يجمعه بأخواته وأقاربه، يستطيع من خلاله توفير حياة كريمة لأسرته وأبنائه، وفي غضون خمس سنوات نجح في افتتاح أكثر من فرع للمشروع في أنحاء مدينة المنصورة.
 
وأضاف أنه أراد التميز والاختلاف بتقديم البليلة بالمكسرات والفواكه وصوص الشوكولاتة بجانب تقديم حمص الشام بتتبيلة خاصة بهم، كما اختار تصميما مميزا للعربة ذا طابع عربي وشعبي أصيل يتناسب مع طبيعة المنتج الذي يقدمونه، واختار زيا موحدا مميزا بقبعة، حتى يصنع لمشروعه هويته الخاصة بأسعار رمزية تبدأ من 10 جنيهات لحمص الشام و25 جنيها لطبق البليلة بالمكسرات.
 
 
حمص الشام (4)
حمص الشام (4)

حمص الشام (1)
حمص الشام (1)

حمص الشام (2)
حمص الشام (2)

حمص الشام (3)
حمص الشام (3)
 

حمص الشام

البليلة

مشروع عربة متنقلة

كفاح الشباب

جدعنة المصريين

المنصورة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبو كورى ملك حمص الشام بالإسماعيلية يكشف أسرار الخلطة والكباية بـ2 جنيه.. لايف وصور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:47 م

الشباب الجدعان.. قصة أحلى عربية حمص الشام وبليلة فى المنصورة.. فيديو

الخميس، 11 نوفمبر 2021 01:50 ص

أخو البنات.. أبو يوسف زوج شقيقاته الـ7 من عربة حمص الشام بشوارع أسيوط.. ترك التعليم فى الابتدائية لمساعدة والده.. ويؤكد: أى عمل حلال مش عيب.. وينصح الشباب: لا تنتظروا العمل الحكومى.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 11:13 ص

يرعى 7 بنات من حمص الشام.. قصة نجاح أبو يوسف بشوارع أسيوط.. فيديو

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة