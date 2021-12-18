أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات تخدم أهالينا فى الصعيد

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية في محافظة أسوان؛ في إطار متابعته للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، استعدادا للافتتاحات الرئاسية المرتقبة لهذه المشروعات، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.

غدا عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 10

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

الأوقاف تعلن شروط إيفاد قراء القرآن الكريم لإحياء شهر رمضان خارج مصر

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، الشروط الخاصة بالقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ بالخارج.

فاروق الباز: أثق بعلماء وطلاب الأزهر فى مساعدتنا بالأبحاث لحل أزمة تغير المناخ

قال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، إنني علي ثقة فى قدرة علماء وطلاب جامعة الأزهر فى مساعدتنا بأبحاثهم العلمية للمساهمة فى حلول لأزمم تغير المناخ، متمنيا النجاح لمؤتمر التنمية المستدامة الذى تعقده جامعة الأزهر، كما تمنى المزيد من التقدم والازدهار لمصر .

الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة غدا وسانت كاترين تسجل 2 درجة تحت الصفر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وذلك مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد يومى الأحد والاثنين .

الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم بـ2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 21 مليونا و214 مواطنًا، من خلال 36 مستشفى، و8027 عيادة شاملة تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، بدايةً من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2021.

مجلس الدولة يحظر الدخول لمقراته إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا

أكدت إدارة مجلس الدولة على التزامها التام بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التى قررتها الدولة فى هذا الشأن تنفيذًا لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة، كما تؤكد على التزام القُضاة بذلك، لذا يتعين على الموظفين بالمجلس وجميع المُحامين والمواطنين المترددين على مبانى المجلس على مستوى الجمهورية الالتزام بهذه الإجراءات.

شيخ الأزهر: خيبة الأمل كانت أقسى وأمر ما في القرن العشرين بسبب السجل الدموى..صور

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التقدم المادي الذي تميز به القرن الماضي، يعد من أعظم مكاسب البشرية على الإطلاق، وفضل به هذا القرن على سائر القرون، لم يواكبه -للأسف- تقدم موازٍ في المجال الخلقي الإنساني، وهو الجانب المعول عليه في تصحيح مسار الإنسانيّة وتقويم سلوكها حين يلتبس عليها الخير بالشر في الفكر، ويختلط الحسن بالقبح في الفعل.

غزيرة ورعدية وتمتد للعاصمة.. ننشر خرائط الأمطار غدا على كافة المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا الأحد وتستمر لمدة يومين ، حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بأسوان قبل افتتاحها رئاسيا

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أسوان، لتفقد عددا من المشروعات استعدادا لافتتاحها رئاسيا، يرافقه عدد من الوزراء والجهات المعنية.

الأرصاد تحذر: غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالعاصمة 10 درجات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا الأحد وتستمر لمدة يومين، حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس .