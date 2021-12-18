اختيار نقيب المهندسين بالإجماع رئيسا شرفيا لاتحاد المهندسين العرب

كتبت آية دعبس

عقد اتحاد المهندسين العرب، اليوم السبت، الموافق 18 ديسمبر2021، اجتماعه الدوري رقم 77 بالعاصمة السورية دمشق ، وشهد الاجتماع اختيار المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بالاجماع رئيسا شرفيا لاتحاد المهندسين العرب نظرا لأن جمهورية مصر العربية هي الدولة المستضيفة لاتحاد المهندسين العرب وتقديرا للدور الرائد الذي تلعبه مصر ونقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس ضاحي فى رفع شان الاتحاد والهوية العربية خلال السنوات الأخيرة ودورها الملموس فى رفع شان مهنة الهندسة والمهندسين.

وسبق الأتفاق في أجتماع العام الماضي للاتحاد على أن تكون رئاسة الاتحاد بدورية سنوية طبقا للحروف الأبجدية وقد تم إقتراح اليوم وموافق جميع الحضور علي منح العضوية الشرفية لنقيب مهندسي أكبر تجمع مهندسين بالوطن العربي.

شارك في اجتماع الاتحاد عن نقابة المهندسين المصرية، وفد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، وعضوية كل من: المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق ، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة ، والمهندسة ايمان العجوز عضو مجلس النواب، كما شارك بالاجتماع المهندس هشام ابوسنة أمين بيت المال باتحاد المهندسين العرب.