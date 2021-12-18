أوكرانيا تسجل أول إصابة بمتغير فيروس كورونا "أوميكرون"

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أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا، اليوم السبت، تسجيل أول حالة مصابة بمتغير "أوميكرون" لفيروس كورونا.



وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية ـ في بيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية ـ أن المصاب كان عائدا من الخارج واحتجز لتلقي العلاج.



وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، عبر فيس بوك، إنه فتح تحقيقا للتوصل إلى حالات المخالطين بالرجل المصاب.

وحث لياشكو بشكل عام على الحصول على لقاح كورونا وتجنب السفر إلى الخارج بالمناطق التي ينتشر فيها متغير أوميكرون، إن أمكن.

وفقًا لدراسة إمبريال كوليدج لندن، يمكن أن توفر جرعة معززة من كوفيد حماية من 80% إلى 85.9% ضد الأعراض الشديدة التي يتسبب فيها متغير أوميكرون و97% حماية ضد العدوى الشديدة من "دلتا".