أجدع بنت فى الكون.. بتشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة.. لايف وصور

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، مع دعاء عيد محمد طالبة فى الصف الثالث الثانوى الأزهري بمعهد الفشن الأزهرى والتى تعمل مع والدها وأسرتها فى بيع سندوتشات الفول على عربة بمركز الفشن جنوب بنى سويف .

وقال دعاء أنها طالبة فى الصف الثالث الثانوي الأزهرى وتحلم أن تكون طالبة بكلية الطب، مشيرة إلى أنها تحلم أن تكون طبيبة وتساعد المرضى، مضيفة أنها تعمل مع والدها وأخواتها على عربة الفول، مشيرة إلى أنها سعيدة بما تفعلة وتقدمة فى مساعدة أسرتها .

وتقول دعاء أنها تعمل مع والدها منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا وتذهب إلى دروسها ثم تعود إلى العمل مع والدها فى فترة المساء وتذاكر دروسها بعد العودة إلى المنزل، مؤكدة أن لديها شقيقة كبرى فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية وأخت أخرى فى المرحلة الإعدادية وطفل صغير بالمرحلة الابتدائية.



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (1)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (2)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (3)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (4)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (5)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (6)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (7)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (8)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (9)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (10)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (11)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (12)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (13)



دعاء تشتغل على عربية فول وبتذاكر عشان تبقى دكتورة (14)