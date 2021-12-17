اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:19 م
أكرم القصاص
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وصول طائرتين إغاثيتين من السعودية لدعم الشعب الأفغاني

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:00 م
وصول طائرتين إغاثيتين من السعودية لدعم الشعب الأفغاني الشعب الأفغاني
أ ش أ

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وصلت اليوم الجمعة، الطائرتان الإغاثيتان الثالثة والرابعة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و 746 كيلو جراماً من المواد الغذائية والإيوائية للشعب الأفغاني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة، التي امتدت إلى 77 دولة حول العالم.

يذكر أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة يتكون من 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها 197 طناً و238 كيلو جراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 5022 سلة غذائية و576 حقيبة إيوائية لدعم الشعب الأفغاني.

 


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