نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة طالب لفظ أنفاسه على يد زميله داخل سنتر دروس خصوصية

أمرت نيابة فاقوس العامة برئاسة أحمد صقر، رئيس النيابة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بإنتداب الطب الشرعى لتشريج جثة الطالب عمار محمد الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية ، اخطارا يفيد إشارة مستشفى أبوكبير بوصول "عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

وتبين من أقوال شهود العيان أنه أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملاءه طلاب الثانوية من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى، حدث شجار بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفى متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وجاري إحالته للنيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم " خالد ص" 18 عاما طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه عمار محمد داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيادى وإصابة المجنى عليه بالرأس جثة هامدة.